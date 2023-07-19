"ضمانات" تعتزم إطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال الربع الأول من العام القادم

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني (ضمانات) حسام بن يوسف رضوان، أن "ضمانات" تعمل في المرحلة المقبلة على إطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح "رضوان" أن منتجات "ضمانات" المتنوعة تستهدف تمكين مستفيدي برامج الدعم السكني غير المقبولين ائتمانيًّا لدى الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، من الحصول على التمويل اللازم لتملك السكن الملائم، إضافة إلى منتجات أخرى لدعم قطاع التطوير العقاري؛ لتمكينه من إنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية؛ مشيرًا إلى أن الشركة ضمن خططها المستقبلية ستقدم حزمة من المنتجات المتنوعة للمواطنين؛ لتمكينهم من الحصول على تأمين قرض من البنوك المحلية إلى جانب باقة تأمين كاملة للعقار نفسه.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"ضمانات": الشركة التي جرى استكمال تأسيسها برأس مال 18 مليار ريال، مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، واعتمادها من قِبَل البنك المركزي السعودي "ساما"، ومنحها الترخيص لمزاولة نشاط التأمين في فرعي "التأمين العام" و"تأمين الحماية والادخار"؛ ستعمل على تحقيق الغرض الرئيسي من إنشائها بالتوازي مع منظومة الإسكان تحت إشراف البنك المركزي؛ مبينًا أن الشركة تُعَد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وأضاف: شركة "ضمانات" ستتمكن من تطوير سوق الرهن العقاري، بدعم من البنك المركزي الذي يسعى باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافة إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، تستهدف تعظيم الفرص المحلية والإقليمية لنمو سوق الرهن العقاري بالمملكة، بالاستفادة من حجم النمو الكبير في سوق التمويل السعودي، وما يوفره من بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الأجنبي؛ خاصة في ظل مشاركة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي ستقوم بإسناد ودعم البنوك، ومساعدة "ضمانات" لإصدار سندات؛ استرشادًا بالتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
وأشار "رضوان" إلى أن "ضمانات" تملك الخبرات والكفاءات الوطنية، التي تهدف إلى الارتقاء بأداء وكفاءة عمل الشركة وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء النجاح من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية وعمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من الممكنات الداعمة لتحقيق النجاح وتعظيم الإسهام في مجال التنمية المستدامة لقطاع التمويل العقاري بالمملكة.
يُذكر أن البنك المركزي السعودي "ساما" أعلن مؤخرًا الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقارية.