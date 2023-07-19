"ضمانات" تعتزم إطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال الربع الأول من العام القادم

وأوضح "رضوان" أن منتجات "ضمانات" المتنوعة تستهدف تمكين مستفيدي برامج الدعم السكني غير المقبولين ائتمانيًّا لدى الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، من الحصول على التمويل اللازم لتملك السكن الملائم، إضافة إلى منتجات أخرى لدعم قطاع التطوير العقاري؛ لتمكينه من إنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية؛ مشيرًا إلى أن الشركة ضمن خططها المستقبلية ستقدم حزمة من المنتجات المتنوعة للمواطنين؛ لتمكينهم من الحصول على تأمين قرض من البنوك المحلية إلى جانب باقة تأمين كاملة للعقار نفسه.