مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12121 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 54.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12121.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المملكة، وساسكو، وتنمية، وزجاج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوان، وروج للتأمين، وأسمنت المدينة، وسماسكو، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.50% و4.25%.
فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وباتك، وأرامكو السعودية، ومياهنا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مياهنا، وأرامكو السعودية، وسماسكو، والراجحي، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 10.08 نقاط ليقفل عند مستوى 26513.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.