مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12121 نقطة

وكانت أسهم شركات المملكة، وساسكو، وتنمية، وزجاج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوان، وروج للتأمين، وأسمنت المدينة، وسماسكو، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.50% و4.25%.