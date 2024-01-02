خلال عام من الإنجازات الرائدة.. "هيئة النقل" تعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي يدعم الابتكار

وفي سياق مستقبل النقل الواعد، دشنت الهيئة أول شاحنة هيدروجينية وأول شاحنة كهربائية في المملكة، مؤكدة دورها الرائد في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، عملت الهيئة على إطلاق الحافلات الكهربائية لأول مرة في 3 مدن، وذلك في جدة أولاً، ومن ثم المدينة المنورة وأخيرًا في الدمام والقطيف، حيث تتميز هذه الحافلات بكونها خالية من الانبعاثات الكربونية، مما يؤكد التزام الهيئة بتحسين البيئة وتحقيق الاستدامة.