النفط يقفز بأكثر من 4%.. مع تصاعد التوترات ومغادرة أمريكيين من الشرق الأوسط

وسجل خام برنت ارتفاعًا قدره 2.90 دولار أو ما يعادل 4.34%، ليغلق عند 69.77 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل، أي منذ أكثر من شهرين. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار، أو 4.88%، لتغلق عند 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى تسوية منذ الثاني من أبريل.