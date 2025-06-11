النفط يقفز بأكثر من 4%.. مع تصاعد التوترات ومغادرة أمريكيين من الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة، مساء الأربعاء، مدفوعة بتقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وبدء الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لإجلاء موظفيها من عدد من البعثات الدبلوماسية في المنطقة.
وسجل خام برنت ارتفاعًا قدره 2.90 دولار أو ما يعادل 4.34%، ليغلق عند 69.77 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل، أي منذ أكثر من شهرين. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار، أو 4.88%، لتغلق عند 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى تسوية منذ الثاني من أبريل.
وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن أمر بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى مراجعة أمنية حديثة وحرص على سلامة المواطنين الأمريكيين. وأوضحت الوزارة أن السفارة تعمل بطاقم محدود مسبقًا، ولا يُتوقع أن يؤثر القرار على عدد كبير من الموظفين.
كما منحت الوزارة إذنًا بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأسرهم في كل من البحرين والكويت، ما يسمح لهم بمغادرة هذه الدول احترازيًا.
وفي خطوة متزامنة، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث فوض بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين المنتشرين في مواقع مختلفة من المنطقة، مؤكدًا أن القيادة "تراقب التوترات المتزايدة عن كثب".
وتأتي هذه التحركات الأمنية وسط أجواء سياسية وعسكرية مشحونة، ما دفع الأسواق إلى استيعاب المخاطر الجيوسياسية كأحد محركات أسعار النفط الأساسية، خاصة في ظل حساسية الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، التي تُعد من أكبر مراكز الإنتاج العالمي للطاقة.