مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11560 نقطة

وكانت أسهم شركات: ميهانا، وأسمنت السعودية، وطيبة، وأسمنت القصيم، وأسمنت أم القرى، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الكابلات السعودية، والخريف، وعذيب للاتصالات، والغاز، وصدر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.91% و7.87%.