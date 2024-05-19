بعد حادث سقوط طائرة "إبراهيم رئيسي".. الريال الإيراني يهوي مقابل الدولار

وحاول المرشد الإيراني،علي خامنئي أمس الأحد طمأنة الإيرانيين، ودعاهم إلى عدم القلق قائلاً إن "شؤون الدولة لن تتعطل"، وذلك في أول تعليق له بعد حادث تعرضت له طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.