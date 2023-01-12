"منتدى الاستثمار السعودي- العماني" ينطلق في الرياض أول فبراير

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، مثل: الطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والعقار، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في دفع وتسريع حجم تدفقات الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري، كما سيستعرض أبرز تطورات بيئة الأعمال والاستثمار المرتبطة برؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، بالإضافة إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة وعمان.