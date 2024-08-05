عقود الذهب تقترب من 2500 دولار في ظل موجة بيعية بأسواق الأسهم العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين في ظل موجة بيعية تشهدها أسواق الأسهم حول العالم، بسبب مخاوف من حدوث ركودٍ في الولايات المتحدة؛ فضلاً عن التوترات في الشرق الأوسط، والوضع المتوتر للغاية الذي قد يمتد إلى صراع أوسع نطاقاً.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.05% أو 26 دولاراً إلى 2495.8 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.36% أو 8.81 دولار عند 2452.05 دولار للأوقية، في الساعة 08:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجع بأكثر من 1% في بداية تعاملات هذا الأسبوع.
كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 1.26% أو 36 سنتاً عند 28.75 دولار للأوقية، بعد انخفاضها في بداية التداولات بنحو 2%، وتراجع البلاتين 0.77% عند 952.54 دولار.