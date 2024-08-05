عقود الذهب تقترب من 2500 دولار في ظل موجة بيعية بأسواق الأسهم العالمية

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.05% أو 26 دولاراً إلى 2495.8 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.36% أو 8.81 دولار عند 2452.05 دولار للأوقية، في الساعة 08:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجع بأكثر من 1% في بداية تعاملات هذا الأسبوع.