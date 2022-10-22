اختيار إطارات السيارات ذات النطاق الأخضر يعزز الأمان للمركبة ومن يستقلونها

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، قائدي المركبات باختيار الإطارات المناسبة لسياراتهم، وفق الإرشادات الصادرة من الشركة المصنعة.
وأكدت الحملة أن أي اختلاف في الإطارات الصحيحة، يؤدي إلى مزيد من الاستهلاك في الطاقة، فضلاً عن أنها تشكل خطراً على السيارة ومن يستقلها، خاصة أثناء هطول الأمطار بغزارة.
وأشارت الحملة إلى أن الأسواق السعودية مليئة بشتى الأنواع والمقاسات من الإطارات المختلفة والمتباينة في الجودة والأداء والشكل العام، مشددة على أهمية اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر دون سواها، بحسب بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الإطارات الجديدة.
وأشارت الحملة إلى أن اختيار الإطارات ذات النطاق الأخضر ليس كافياً، بل لابد أيضاً من التأكد من صحة المعلومات الواردة في البطاقة.
وقالت: "على قائد المركبة استخدام جواله الذكي، والمسح على الباركود الموجود على البطاقة، عبر تطبيق "تأكد" لمعرفة صحة المعلومات الموجودة في البطاقة قبل أن يتخذ قرار الشراء".
ونبهت "لتبقى" إلى أن الإطارات ذات النطاق الأخضر، إلى جانب كونها موفرة للطاقة، فهي تبدو أكثر أماناً من غيرها، من خلال ثباتها على الأرض الرطبة، وصعوبة انزلاقها في الأماكن المبللة، ما يحتم على قائدي المركبات شراء إطارات جيدة في أنواعها ومناسبة في مقاساتها ومواصفاتها الفنية.