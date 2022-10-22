اختيار إطارات السيارات ذات النطاق الأخضر يعزز الأمان للمركبة ومن يستقلونها

ونبهت "لتبقى" إلى أن الإطارات ذات النطاق الأخضر، إلى جانب كونها موفرة للطاقة، فهي تبدو أكثر أماناً من غيرها، من خلال ثباتها على الأرض الرطبة، وصعوبة انزلاقها في الأماكن المبللة، ما يحتم على قائدي المركبات شراء إطارات جيدة في أنواعها ومناسبة في مقاساتها ومواصفاتها الفنية.