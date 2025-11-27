لهذه الأسباب مسؤولون في الفيدرالي يرفضون خفض أسعار الفائدة في جلسة ديسمبر القادم

وقالت كولينز إن الظروف في أسواق المال تبدو "مُسانِدة" للنشاط الاقتصادي، مضيفة أن "الأوضاع المالية بشكل عام تشكّل دعماً خفيفاً وليست عائقاً"، وأن ذلك "لا يشير بالنسبة لي إلى وجود إلحاح لكي تصبح السياسة النقدية أكثر تيسيراً". ورغم نبرتها الحذرة، أوضحت أنها لم تحسم بعد موقفها النهائي بشأن التصويت، ولم تستبعد مخالفة قرار الأغلبية إذا لم يتوافق مع قراءتها، لكنها شددت على وجود "عتبة مرتفعة نسبياً" أمام أي خفض جديد على المدى القريب.