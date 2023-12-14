حصيلة 5 أشهر.. أكثر من 32 ألف وسيط عقاري يبرمون أكثر من 108 آلاف عقد وساطة

وأوضحت أنّ نصيب الأفراد من رخصة فال العقارية 34% بينما حصلت المنشآت على 66% منها، موزعة على أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بنسبة 22%، والإعلانات العقارية بنسبة 77%، والمزادات العقارية بنسبة 1%، فيما تجاوز عدد زيارات صفحة الخدمات الإلكترونية للهيئة 18 مليون زيارة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، كما تلقتْ خلال الفترة الماضية قرابة 4 آلاف بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفّذت أكثر من 9 آلاف عملية رقابية متضمنة حملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الإلكترونية التي تستهدف الرقابة على القنوات والمنصات الإلكترونية، كما خدمتْ خلال الفترة الماضية أكثر من 600 ألف مستفيد من خلال مركز الاتصال الموحد لخدمات الهيئة ومراكز الخدمة.