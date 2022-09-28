"لأننا نحبها" تحدد 5 أهداف رئيسة من وراء تعزيز برامج ترشيد الطاقة

حددت حملة "لأننا نحبها" حزمة من الأهداف، قالت إنها تسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، لتعزيز برامج ترشيد الطاقة في أوساط المجتمع السعودي، بعد إقناع أفراده بأن الجميع ينبغي أن يشارك في تلك البرامج بوسيلة أو بأخرى.