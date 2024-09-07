نافذة اقتصادية واعدة.. الرياض تحتضن غدًا منتدى أسواق الديْن والمشتقات المالية 2024

اعتبر الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن منتدى "أسواق الديْن والمشتقات المالية 2024" المقرر انطلاقته غدًا الأحد 8 سبتمبر، يُعَد أحد المبادرات الاستثنائية التي قدمتها الأكاديمية المالية خلال هذا العام، ولقيت تجاوبًا واستحسانًا كبيرين من الشركاء في القطاعات المالية السعودية؛ مشيرًا إلى أنه يأتي تتويجًا لما تقوم به رؤية السعودية 2030 من جهود في تطوير الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مختلف قطاعات الدولة.
وقال "آل خمسان": نحن اليوم نشهد تنظيم هذا المنتدى الذي كان قبل عدة أشهر مجرد فكرة، قبل أن تقرر الأكاديمية المالية تحويل هذه الفكرة إلى حدث مالي إقليمي بالشراكة مع مجموعة تداول السعودية؛ لبناء مجتمع مالي حيوي يسلط الضوء على الفرص الجذابة التي تقدّمها السوق المالية السعودية على المستويات المحلية والإقليمية.
وأضاف: من خلال خدماتها التي تغطي كل القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي مثل "البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية"، وكذلك الجهات ذات العلاقة والخريجون الجدد الراغبون في الانضمام إلى القطاع المالي؛ سخرت الأكاديمية المالية تاريخها الطويل وخبراتها المتراكمة في تنظيم المنتدى، وجعْله وجهة أساسية لرؤساء القطاعات المالية والمديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار العاملين في القطاع ومجالاته المتعددة.
وأردف: نظرًا للنمو الكبير الذي تشهده أسواق الديْن والمشتقات المالية في المملكة، نتوقع أن يلعب دورًا حيويًّا في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة خلال السنوات المقبلة؛ حيث ستشهد هذه الأسواق توسعًا في إصدارات السندات والصكوك تبعًا لزيادة الاعتماد على هذه الأدوات لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى نمو ملحوظ في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، خاصة مع تعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودية، كما ستكون هناك زيادة في استثمارات الأجانب بالسوق المالية السعودية، نتيجةً لتحسين البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.
وقال "آل خمسان": يتمثل دور المنتدى في تسليط الضوء على التحولات التي تمر بها أسواق الديْن والمشتقات المالية من خلال جلسات حوارية ونقاشات تركز على التوجهات المستقبلية والتحديات التي تواجه هذه الأسواق، وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لمواكبة تطورات الأسواق المالية عالميًّا.
وعن الهدف المرجوّ من الأكاديمية المالية تحقيقه من خلال منتدى "أسواق الدين والمشتقات المالية 2024"؛ أكد رئيسها التنفيذي أنهم يهدفون إلى تعزيز الحوار والتواصل بين القادة وصناع القرار وخبراء الأسواق المالية حول أحدث التطورات في أسواق الدين والمشتقات المالية، واستكشاف الفرص التي تقدّمها السوق السعودية في مجالي السندات والصكوك، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى رفع الوعي وتبادل الخبرات حول الأدوات المالية الحديثة وإدارة المخاطر؛ بما يسهم في تعزيز الشفافية والسيولة في الأسواق، وتمثل قيمةً إضافيةً للمختصين في القطاع، من خلال تسليطها الضوء على المفاهيم المرتبطة بالمتطلبات المالية وتوقع الاحتياجات المستقبلية.