نافذة اقتصادية واعدة.. الرياض تحتضن غدًا منتدى أسواق الديْن والمشتقات المالية 2024

وأردف: نظرًا للنمو الكبير الذي تشهده أسواق الديْن والمشتقات المالية في المملكة، نتوقع أن يلعب دورًا حيويًّا في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة خلال السنوات المقبلة؛ حيث ستشهد هذه الأسواق توسعًا في إصدارات السندات والصكوك تبعًا لزيادة الاعتماد على هذه الأدوات لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى نمو ملحوظ في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، خاصة مع تعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودية، كما ستكون هناك زيادة في استثمارات الأجانب بالسوق المالية السعودية، نتيجةً لتحسين البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.