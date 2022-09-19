"ثورة تقنية وعملات رقمية".. مشهد مستقبلي يقرأه محافظ البنك المركزي

واستهلت الورشة بكلمة لمحافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أوضح خلالها أن الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عددٍ من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، التي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها.