ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك بلس".. وبرنت أعلى من 86 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بعدما أبقت "أوبك بلس" على الإنتاج دون تغيير، وأحرزت الصين مزيدًا من التقدم نحو إعادة فتح الاقتصاد، مع بدء دخول العقوبات على الخام الروسي حيز التنفيذ.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.57% أو بنحو 51 سنتًا إلى 86.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.68% أو 54 سنتًا إلى 80.52 دولارًا للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، على إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية أمس الأحد، مع التوقف مؤقتًا لتقييم السوق العالمية.
كما وافق الاتحاد الأوروبي -جنبًا إلى جنب مع مجموعة الدول السبع- على فرض سقف سعري على الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، مع حظر معظم الواردات المنقولة بحرًا اعتبارًا من الخامس من ديسمبر.
وتحركت السلطات الصينية لتخفيف القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" بعد الاحتجاجات النادرة في البلاد؛ حيث خففت المدن الرئيسية، بما في ذلك شنغهاي وشنتشن وقوانغتشو، من القيود في الأيام الأخيرة؛ مما يساعد في توقعات الطلب على الطاقة وكذلك السلع الأخرى.