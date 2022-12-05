ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك بلس".. وبرنت أعلى من 86 دولارًا

كما وافق الاتحاد الأوروبي -جنبًا إلى جنب مع مجموعة الدول السبع- على فرض سقف سعري على الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، مع حظر معظم الواردات المنقولة بحرًا اعتبارًا من الخامس من ديسمبر.