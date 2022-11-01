بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقية تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية

وأكّد رئيس بنك التصدير والاستيراد أن الاتفاقية تدعم تطلعات البنك لعقد المزيد من الشراكات التي تسهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات السعودية غير النفطية، والوصول إلى العملاء المؤهلين لتقديم الخدمات المالية والاستشارية.