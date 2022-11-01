بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقية تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك البلاد، اتفاقية تأمين بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية من خلال توفير حلول ائتمانية تدعم الصادرات السعودية غير النفطية؛ تماشيًا مع توجّهات البنكين الرامية إلى عقد شراكات فاعلة محلية ودولية، وضمن الجهود المشتركة في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وإبراز خدمات التأمين.
وقّع الاتفاقية كل من: الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكّد رئيس بنك التصدير والاستيراد أن الاتفاقية تدعم تطلعات البنك لعقد المزيد من الشراكات التي تسهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات السعودية غير النفطية، والوصول إلى العملاء المؤهلين لتقديم الخدمات المالية والاستشارية.
وأوضح المهندس الخلب أن الشراكة مع بنك البلاد تأتي منسجمةً مع دور بنك التصدير والاستيراد السعودي، ومساعيه المستمرة لزيادة دعم تصدير الخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود.
وذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسعى لبناء المزيد من الشراكات الفعّالة مع المؤسسات المالية الوطنية، التي يعمل معها البنك على توفير حلول ائتمانية تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد مُستدام حيوي ومتنوع.