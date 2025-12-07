"يوم الصفقة" يحوّل الابتكار إلى استثمار بمليار ريال في مؤتمر المياه

يرسّخ "يوم الصفقة" حضوره كمنصة استثمارية رائدة ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار في استدامة المياه، بتحويل الابتكارات التقنية إلى فرص سوقية حقيقية تجاوزت قيمتها مليار ريال، عبر ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وصنّاع القرار محليًّا ودوليًّا.
وتنظّم هذه المنصة النوعية من قِبل مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، الذراع الابتكاري للهيئة السعودية للمياه، وتستقطب أكثر من 55 مستثمرًا من كبرى الشركات العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والمكسيك والإمارات والسعودية.
ويشارك في "يوم الصفقة" 36 شركة ناشئة تستعرض حلولًا قابلة للنمو في مجالات التحلية، والمعالجة المتقدمة، وإعادة الاستخدام، وإدارة الشبكات، وخفض الفاقد، إضافة إلى الأنظمة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتتميّز المنصة بكونها نقطة وصل مباشرة بين الابتكار ورأس المال، من خلال تقييمات دقيقة تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ونضج التقنية، وحجم السوق المستهدف، ما يُسرّع نمو الشركات الناشئة، ويرفع من تقييماتها السوقية، ويجذب استثمارات نوعية تُعزّز تنافسية قطاع المياه.
ويُعد "يوم الصفقة" حدثًا سنويًا يُسهم في بناء منظومة ابتكار وطنية وعالمية، تعزز مكانة المملكة كمحور عالمي لتقنيات المياه المستقبلية.
وتنطلق غدًا أعمال مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بمدينة جدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بمشاركة قادة قطاع المياه والمستثمرين والمبتكرين من أكثر من 130 دولة، في منصة تُعد الأضخم عالميًا لبحث مستقبل صناعة المياه.