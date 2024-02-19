الشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات.. "سواني" تفتتح متجرين جديدين في مكة وجدة التاريخية "البلد"

دشّنت شركة سواني، المتخصصة في قطاع منتجات حليب الإبل الفاخرة -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- , متجرين إضافيين لبيع وتوزيع منتجات "نوق" في مدينتي مكة المكرمة وجدة، بافتتاح المتجر الأول جوار الحرم المكي – أسفل فندق جميرا، شارع إبراهيم الخليل، والثاني بمنطقة جدة التاريخية -البلد.
ويأتي تدشين المتجرين الجديدين في إطار الانفتاح على بقية مناطق المملكة بعد الإقبال الذي وجده فرع الرياض، وضمن مساهمة "سواني" في إثراء تجربة الزوار، ودعم المحتوى المحلي.
حضر افتتاح فرع مكة المكرمة وزير الحج، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وعدد من منسوبي الوزارة والشركة، حيث يتيح الفرعان الجديدان للعملاء الحصول على منتجات الشركة من حليب الإبل الطازج السادة، والمنكّه، إلى جانب الزبدة والجبنة، والقشطة، والجيلاتو والعديد من المنتجات المصنعة من حليب الإبل بأساليب إنتاج حديثة وجودة عالية ترقى لمتطلبات ورغبات العملاء، وتثري سوق الألبان السعودي المزدهر.
وتسهيلاً على عملائها، ستقدم "سواني" منتجاتها للمستهلكين بشكل مباشر عبر تطبيق "نوق"، مع دعمها بخدمة عملاءٍ متكاملة قبل وبعد الشراء، للإجابة على استفسارات وملاحظات الجمهور.
وتركز الشركة على تعزيز قطاع حليب الإبل وتعظيم أثره الإيجابي على الاقتصاد المحلي، من خلال رفع معايير أنظمة الإنتاج المحلي، وترسيخ المعرفة الصناعية، وتبادل الخبرات لاستحداث أفضل الممارسات التشغيلية بالقدر الذي يمكّن من تأسيس سلسلة التوريد لهذا القطاع الحيوي المهم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين: "يسرنا الإعلان اليوم عن افتتاح متجري "نوق" في العاصمة المقدسة، ومنطقة جدة التاريخية، وذلك بعد إطلاق أول متجر لـ"نوق" بتاريخ 9 سبتمبر 2023 في قلب مدينة الرياض، والذي مثل بداية قوية في الأسواق المحلية، تزامنت مع خطة محكمة لسواني لتعزيز حضورنا تدريجياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، قبل أن نتجه نحو الساحة الدولية؛ وذلك بانتهاج أسلوب مدروس في فهم واستيعاب متطلبات وأذواق الفئات المستهدفة، حيث نسعى في "نوق" لتقديم منتجاتنا الراقية المستخلصة من حليب الإبل لقاعدة أوسع من العملاء حول العالم".
وأشار إلى أن تدشين فرعي مكة وجدة، يأتي تلبية لتزايد الطلب على المنتجات في السوق المحلي بسبب ارتفاع مستوى الوعي لدى المستهلكين بضرورة اتباع أنماط حياة صحية، والحصول على الغذاء من المصادر الطبيعية، حيث تمتاز منتجات الشركة بالعديد من الخصائص الفريدة التي تجعل المستهلكين يتدافعون لاستهلاكها بصورة دائمة.
يذكر أن شركة سواني أُسِّسَت في عام 2023، وتتمتع اليوم بمكانة مميزة بصفتها شركة رائدة في مجال منتجات ألبان الإبل في المنطقة ومن خلال تبني الثقافة السعودية الغنية التي تركز على الإبل، تقدم الشركة منتجات ألبان استثنائية من خلال علامتها التجارية "نوق"، وتشمل رؤية سواني بناء قطاع مزدهر لمنتجات ألبان الإبل؛ وذلك من خلال التعاون الإستراتيجي مع الكيانات الخاصة والعامة.
وترتبط قيم سواني بشكل كبير بتراث المملكة العربية السعودية، مؤكدة الدور المهم للإبل حتى يومنا هذا. وتعطي الشركة الأولوية لتمكين الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك مربي الإبل، الذين دعموا إرث منتجات ألبان الإبل في المملكة لأجيال. ومن خلال التزامها بالجودة والتقاليد، تُقدم شركة سواني منتجات متميزة وتحافظ بها على الإرث الثقافي وتعمل في الوقت نفسه على دفع عجلة النمو المستدام.