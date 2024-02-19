الشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات.. "سواني" تفتتح متجرين جديدين في مكة وجدة التاريخية "البلد"

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين: "يسرنا الإعلان اليوم عن افتتاح متجري "نوق" في العاصمة المقدسة، ومنطقة جدة التاريخية، وذلك بعد إطلاق أول متجر لـ"نوق" بتاريخ 9 سبتمبر 2023 في قلب مدينة الرياض، والذي مثل بداية قوية في الأسواق المحلية، تزامنت مع خطة محكمة لسواني لتعزيز حضورنا تدريجياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، قبل أن نتجه نحو الساحة الدولية؛ وذلك بانتهاج أسلوب مدروس في فهم واستيعاب متطلبات وأذواق الفئات المستهدفة، حيث نسعى في "نوق" لتقديم منتجاتنا الراقية المستخلصة من حليب الإبل لقاعدة أوسع من العملاء حول العالم".