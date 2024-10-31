مع ترقب انتخابات أمريكية محتدمة... الذهب يحافظ على مكاسبه في ظل الإقبال على الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا بعد تسجيلها مستوى قياسيًا مرتفعًا، إذ انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 2766.59 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، عقب تحقيقه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولارًا وفق سكاي نيوز.