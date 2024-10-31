مع ترقب انتخابات أمريكية محتدمة... الذهب يحافظ على مكاسبه في ظل الإقبال على الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا بعد تسجيلها مستوى قياسيًا مرتفعًا، إذ انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 2766.59 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، عقب تحقيقه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولارًا وفق سكاي نيوز.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق توترًا وطلبًا على الملاذات الآمنة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، التي يصعب التنبؤ بنتائجها بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
وعادة ما ينظر للمعدن الأصفر على أنه استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.