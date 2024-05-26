"ساما" يطرح مسودتَي مبادئ "المراجعة الداخلية" و"الالتزام" لشركات التمويل لطلب المرئيات

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مسودتي "مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل" و"مبادئ الالتزام لشركات التمويل" على مدى (30) يومًا، لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغ النهائية لهذه المبادئ، ويمكن الاطلاع على المسودتين من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).