السعودية والهند تعزّزان الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنية

وتسعى الاتفاقية عبر بنودها المختلفة إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة، بما يعزّز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًّا للتقنية والابتكار، ونقطة جذب الاستثمارات من خلال بناء عدد من الشراكات الاستراتيجية المتينة التي تعزّز نمو الاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات المملكة المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.