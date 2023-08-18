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السعودية والهند تعزّزان الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنية

دعم توجهات المملكة في تحقيق رؤية 2030
عبدالله السواحة وأشويني فايشناو يوقعان اتفاقية التعاون
عبدالله السواحة وأشويني فايشناو يوقعان اتفاقية التعاون

وقّعت وزارةُ الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، اتفاقيةً للتعاون في مجالات الرقمنة والتصنيع الإلكتروني مع جمهورية الهند الصديقة؛ حيث وقّعها من الجانب السعودي وزيرُ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وعن الجانب الهندي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو.

وتسعى الاتفاقية عبر بنودها المختلفة إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة، بما يعزّز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًّا للتقنية والابتكار، ونقطة جذب الاستثمارات من خلال بناء عدد من الشراكات الاستراتيجية المتينة التي تعزّز نمو الاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات المملكة المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتأتي الاتفاقية في ظلّ ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم كبير لمنظومة الاقتصاد الرقمي من القيادة الرشيدة، كما تأتي ترجمة لنتاج جهود البلدين الصديقين في الدفع بالعلاقات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى، خاصةً في مجالات التقنية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

الهند
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الاقتصاد الرقمي
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