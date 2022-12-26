"موانئ": "ميرسك" تُشغل أكبر مركز متكامل للتخزين المبرد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم اتفاقية بين شركتي "ميرسك" و "رفاد العقارية" لتشغيل أكبر مركز مُتكامل للتخزين المبرد في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة "موانئ" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس "موانئ" عمر بن طلال حريري، في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الصادرات والواردات السعودية من الأغذية التي يأتي 20% منها عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وتُسهم خدمات التخزين المبردة -الأحدث من نوعها- في تعزيز ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المُبَردة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.
ويستوعب المركز الجديد الذي يأتي على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع؛ سعة تقدر بنحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنويًا من السلع المُجمدة والأغذية المُصنعة، وكذلك منتجات الألبان والفواكه الموسمية بما يضمن جودة الخدمات على أعلى مستوى.
وسيتم تجهيز المركز وفق المعايير العالمية الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة، وضمان تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى بواسطة محطة ألواح شمسية تصل قدرتها إلى 600 كيلو واط وتوليد ما لا يقل عن 15% من متطلبات الطاقة في بداية العمليات.
ويضم المركز الجديد محطة معالجة مياه لتلبية الطلب، وتجنب النقل عبر الشاحنات من محطات معالجة المياه الخارجية مما يقلل انبعاثات الكربون الصادرة عنها لما يقرب من 87,600 كيلومترًا سنويًا.
وسيتم استبدال الشاحنات المنقولة بين المركز ومحطة ميناء الملك عبدالعزيز بأخرى كهربائية، اتساقًا مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يتميز بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي، كونه الميناء الرئيس لمرور البضائع من جميع أنحاء العالم إلى مناطق المملكة الشرقية والوسطى، والذي يعطي ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.
وتعمل "موانئ" على تطوير الميناء البالغ مساحته 19كم² لتقديم خدمات تشغيلية متكاملة، إذ يبلغ عدد أرصفته حاليًا 43 رصيفًا يمكنها استقبال السفن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، ويضم مُعدات مُناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، ومحطة متطورة للحاويات، ومحطتين للبضائع العامة، إلى جانب محطات المساندة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن يضم حوضين عائمين لاستيعاب السفن حتى 215 مترًا طوليًا.