"موانئ": "ميرسك" تُشغل أكبر مركز متكامل للتخزين المبرد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وتعمل "موانئ" على تطوير الميناء البالغ مساحته 19كم² لتقديم خدمات تشغيلية متكاملة، إذ يبلغ عدد أرصفته حاليًا 43 رصيفًا يمكنها استقبال السفن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، ويضم مُعدات مُناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، ومحطة متطورة للحاويات، ومحطتين للبضائع العامة، إلى جانب محطات المساندة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن يضم حوضين عائمين لاستيعاب السفن حتى 215 مترًا طوليًا.