تعاملات الثلاثاء.. برنت ينخفض عند 84.43 دولارًا للبرميل

وانخفض خام برنت 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 84.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، متخلّيًا عن مكاسب سابقة، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 80.46 دولار للبرميل.