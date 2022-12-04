بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدأ نشاطه بـ 6 منتجات تمويلية

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت مازن بن أحمد الغنيم، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشهد طلباً مرتفعاً ومتسارعاً على منتجات التمويل، مشيراً إلى أنه تم تصميم منتجات البنك لتستجيب لمتطلبات السوق، وتلائم احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بمزايا مبتكرة، مؤكداً تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء الداعمين لتأسيس محفظة منتجات تستوعب المبادرات كافة.