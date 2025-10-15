مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11682) نقطة

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وأكوا باور، وأسمنت تبوك، والمطاحن الحديثة، وسدافكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأصيل، والمطاحن الأولى، وتوبي، واللجين، ومهارة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.38%) و(6.15%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وشمس، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، وstc، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.