بنسبة 16.88%.. "موانئ" تسجل ارتفاعاً في أعداد الحاويات الواردة خلال فبراير 2024م

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير لعام 2024م نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88%، لتصل إلى 226,672 حاوية، مقارنة بـ 193,937 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما حققت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44% لتصل إلى 23,381,835 طناً، مقارنة بـ 23,049,373 في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.