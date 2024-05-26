"سایت" تحصل على شھادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع

ويعد هذا الإنجاز تتويجاً لجهود سايت في تطبيق أعلى متطلبات أمن البيانات، والالتزام بسرية المعلومات، والتوافق مع المعايير الدولية في حماية البيانات؛ بما يؤكد التزام سايت بالحفاظ على معايير عالية من الأمان لبيانات عملائها، إضافةً إلى تعزيز سمعتها في تقديم التقنيات وحلول الأمن السيبراني الموثوق بها للقطاع المالي.