أسعار الذهب ترتفع متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر

وسجل الذهب مستوى قياسياً الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أمريكية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي.