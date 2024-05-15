ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

وتفصيلاً، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 37 سنتًا، بما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل عند التسوية إلى 82.75 دولارًا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 61 سنتًا، أو بنسبة 0.8 بالمئة، ليغلق عند 78.63 دولارًا للبرميل.