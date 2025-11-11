الصين تزيد إنتاجها من الذهب بنسبة 1.39% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م

كما بلغ استهلاك المجوهرات الذهبية 270.04 طنًا خلال نفس الفترة، بانخفاض بنسبة 32.5% على أساس سنوي، بينما ارتفع استهلاك السبائك والعملات الذهبية بنسبة 24.55% ليصل إلى 352.12 طنًا، وبلغ استخدام الذهب للأغراض الصناعية وغيرها 60.58 طنًا، بزيادة قدرها 2.72%.