"قطاع الطيران" يطلق شركة "نيرا" ذراع الأعمال للملاحة الجوية السعودية

من جانبه نوه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالنقلة النوعية التي حققتها صناعة النقل الجوي في المملكة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030م والمتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، مشيداً بانضمام شركة نيرا لهذه الصناعة المهمة والمنبثقة من شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، مؤكدًا أن صناعة النقل الجوي تحظى باهتمام متواصل ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.