وزير الطاقة يرعى افتتاح مصنع "دسر" "وبيكر هيوز" لتصنيع المواد الكيماوية بالجبيل

وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات زيادة أهداف قاعدة التوريد في السعودية من المواد الخام، مثل المذيبات والجليكولات، إضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع؛ ما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين؛ ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.