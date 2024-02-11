وزير الطاقة يرعى افتتاح مصنع "دسر" "وبيكر هيوز" لتصنيع المواد الكيماوية بالجبيل

برعاية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، افتتحت اليوم الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، مصنعًا لتصنيع المواد الكيميائية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية الصناعية.
وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات زيادة أهداف قاعدة التوريد في السعودية من المواد الخام، مثل المذيبات والجليكولات، إضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع؛ ما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين؛ ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة "دسر"، الدكتور رائد الريي: "يأتي تأسيس منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات تعظيمًا للأثر التنموي والاقتصادي في السعودية. وإننا في (دسر) نعتز ونقدر الشراكة المميزة مع بيكر هيوز، التي نرى اليوم واحدة من ثمراتها؛ فهذا المشروع الجديد سيوفر فرصًا وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن؛ إذ نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%.
من جهته، قال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز: يعد هذا اليوم بمنزلة شهادة على جهود شركتَي بيكر هيوز و"دسر" المستمرة لتعزيز القيمة المحلية لخدمة سوق المواد الكيميائية بشكل أفضل في السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة، تماشيًا مع رؤية السعودية. ويمثل افتتاح المصنع السعودي للكيماويات البترولية علامة فارقة أخرى في رحلة السعودية الرائعة نحو النمو الاقتصادي والصناعي.
وتابع قائلاً: وبالنسبة لشركة بيكر هيوز فأنا فخور بأن نكون جزءًا من الرحلة التي بدأناها، منذ أكثر من 85 عامًا في المملكة العربية السعودية؛ إذ نستثمر في النمو معًا.
يُذكر أن منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات تمتد على مساحة 90 ألف متر مربع تقريبًا، وتضم مختبرًا لمراقبة الجودة في الموقع، ومواد تغذية لخط أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، و14 خزانًا للتخزين، كما تصنع المنشأة مواد الكيماويات النفطية والصناعية.