السعودية على عرش الأسواق الخليجية في 30 يومًا.. "أكبر رابح والمؤشرات تنتعش"

بورصة الكويت

شهد السوق الكويتي تراجعات متواصلة في بداية العام، إلا أن المكاسب الهامشية التي تم تسجيلها في منتصف الشهر أدت إلى تعافي شبه كامل بنهاية الشهر، وكان تراجع الأداء خلال شهر يناير 2023 ناجمًا عن الأداء السلبي لعدد من الأسهم الكبرى، باستثناء البنوك وشركات الاتصالات، إذ انخفض مؤشر السوق الأول للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.4 بالمائة.