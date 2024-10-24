نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 7.5% في أغسطس لتصل إلى 27.5 مليار ريال

ويعكس هذا الارتفاع استمرار توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، كما يبرز النمو في القطاع الصناعي نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة إعادة التصدير؛ مما يسهم في تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.