عند 12835 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، والكابلات السعودية، وتْشب، والكثيري، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والكيميائية، وملاذ للتأمين، وبن داود، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 6.56%.