عند 12835 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 96.32 نقطة ليقفل عند مستوى 12835.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 371 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، والكابلات السعودية، وتْشب، والكثيري، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والكيميائية، وملاذ للتأمين، وبن داود، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 6.56%.
وكانت أسهم شركات الكثيري، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأنابيب السعودية، والأبحاث والإعلام، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 133.32 نقطة ليقفل عند مستوى 27362.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.