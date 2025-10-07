الذهب يقترب من 4 آلاف دولار ويسجّل أعلى مستوى تاريخي

واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية جديدة، مقتربًا من حاجز 4 آلاف دولار للأوقية (الأونصة)، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3978.01 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3985.48 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتصل إلى 4000.90 دولار، متجاوزة مستوى 4 آلاف دولار للمرة الأولى تاريخيًا.
وفي بقية المعادن، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 48.31 دولارًا، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1624.63 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1340.68 دولارًا للأوقية.