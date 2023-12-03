"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 11219 نقطة

فيما كانت أسهم شركات شمس، وبحر العرب، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.