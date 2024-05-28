تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار الذهب والفضة تصعد 4.8%

وتزامن هذا الارتفاع في أسعار المعادن النفيسة مع تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- بنسبة 0.16%، إلى 104.43 نقطة.