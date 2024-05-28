تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار الذهب والفضة تصعد 4.8%

ارتفعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من انخفاض مؤشر الدولار، في ظل ترقب المستثمرين صدور القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.79%، أو ما يعادل 18.4 دولار إلى 2352.90 دولار للأوقية في الساعة 08:13 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2352.11 دولار للأوقية، صعدت عقود الفضة الأكثر نشاطاً تسليم يوليو بنسبة 4.81% إلى 31.965 دولار، وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.51% إلى 1062.46 دولار للأوقية.
وتزامن هذا الارتفاع في أسعار المعادن النفيسة مع تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة- بنسبة 0.16%، إلى 104.43 نقطة.