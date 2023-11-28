"جدا" تكشف عن أول استثمار في الائتمان الخاص بـ 250 مليون دولار

أعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" عن أول استثمار لها في الائتمان الخاص من خلال صندوق رؤيا بارتنرز، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (938 مليون ريال).
وتعزز هذه الخطوة التزام "جدا" بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته القيمة التي تراها في الاستثمارات الإستراتيجية والمستدامة المقدمة من خلال حلول التمويل المبتكرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق "جدا" بندر الحمالي: "إن إستراتيجية "جدا" الجديدة تعزز "التزامها بتوفير حلول تمويل مبتكرة ومرنة لدعم نمو القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030."
وكانت شركة صندوق الصناديق "جدا" قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن توسيع مجالاتها الاستثمارية لتشمل الائتمان الخاص، ويعد هذا الاستثمار أول استمثار لها في هذا النوع من الأصول الواعدة.