"جدا" تكشف عن أول استثمار في الائتمان الخاص بـ 250 مليون دولار

وكانت شركة صندوق الصناديق "جدا" قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن توسيع مجالاتها الاستثمارية لتشمل الائتمان الخاص، ويعد هذا الاستثمار أول استمثار لها في هذا النوع من الأصول الواعدة.