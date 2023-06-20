وزارة الاتصالات تعقد ورشة "InvesTech 2023" لتسويق الفرص الاستثمارية الرقمية

وتم التركيز على أربع فرص استثمارية، هي الطباعة ثلاثية الأبعاد للاستخدامات الطبية، وحلول وبرمجيات وأجهزة التوصيل الذاتي، والمصانع الذكية، والميتافيرس في تطوير المهارات والمحتوى الرقمي.