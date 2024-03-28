"الإحصاء": ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 16%

بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023م، 13 مليار ريال سعودي بارتفاع تجاوز 16% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه؛ وفقًا لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023م من الهيئة العامة للإحصاء.