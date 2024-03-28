"الإحصاء": ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 16%

بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023م، 13 مليار ريال سعودي بارتفاع تجاوز 16% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه؛ وفقًا لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023م من الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت نتائج النشرة، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19 مليار ريال سعودي؛ وذلك بارتفاع قدره 16.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي.
وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 6 مليارات ريال سعودي، بارتفاع قدره 17.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي.