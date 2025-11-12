مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11254 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 15.57 نقطة، ليصل إلى مستوى 11254.88 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.2 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 201 مليون سهم، سجلت خلالها أسهم 153 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 95 شركة.
وجاءت أسهم شركات "الفاخرية"، و"دراية"، و"الأبحاث والإعلام"، و"الإعادة السعودية"، و"تهامة" ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدّرت أسهم "سيسكو القابضة"، و"متطورة"، و"جاهز"، و"عطاء"، و"الاستثمار ريت" قائمة الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير ما بين ارتفاع بنسبة 5.79% وانخفاض بنسبة 4.42%.
وكانت أسهم شركات "الصناعات الكهربائية"، و"أمريكانا"، و"أرامكو السعودية"، و"الكيميائية"، و"الأهلي" الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما تصدّرت "الصناعات الكهربائية"، و"الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"الأهلي"، و"كابلات الرياض" قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 42.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 24136.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 22 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت 3 ملايين سهم.