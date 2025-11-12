مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11254 نقطة

وجاءت أسهم شركات "الفاخرية"، و"دراية"، و"الأبحاث والإعلام"، و"الإعادة السعودية"، و"تهامة" ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدّرت أسهم "سيسكو القابضة"، و"متطورة"، و"جاهز"، و"عطاء"، و"الاستثمار ريت" قائمة الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير ما بين ارتفاع بنسبة 5.79% وانخفاض بنسبة 4.42%.