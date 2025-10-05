مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11528) نقطة

وكانت أسهم شركات العبيكان للزجاج، والبحري، والأندية للرياضة، والخليج للتدريب، وأملاك، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سمو، وأسمنت الشمالية، والإعادة السعودية، ونسيج، ودراية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.72%) و(2.58%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والأندية للرياضة، وشمس، وأنابيب، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الأندية للرياضة، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.