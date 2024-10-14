في زيارة عمل لـ"جوهانسبرغ".. "القصبي" يبحث تعزيز الشراكة التجارية السعودية- الجنوب إفريقية

يُشار إلى أن الجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والسياحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، واتحاد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي - الجنوب إفريقي، وعدد من رجال الأعمال، وقيادات كبرى الشركات الوطنية.