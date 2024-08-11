بقيمة 521 مليون ريال.. "المدن الصناعية بجدة" تطلق عدداً من المشروعات التطويرية

وشملت المشروعات: مشروع محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يومياً في المرحلة الأولى لخدمة ما يزيد على 1,226 مصنعاً، وتحسين المشهد الحضري في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وكذلك تنفيذ شبكة الري في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تغطي مساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، ضمن مبادرة مدن خضراء، وإطلاق الخدمة الإسعافية في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة تعزيزاً للسلامة الوقائية.