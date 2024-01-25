سوق الأسهم.. التداولات "7.2" مليارات ريال على "318" مليون سهم

أغلق مؤشرُ الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفِضًا "12.62" نقطة ليقفل عند مستوى "12161.56" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها "7.2" مليارات ريال.
وبلغت كميةُ الأسهم المتداولة "318" مليون سهم، سجّلت فيها أسهم "121" شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم "95" شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أنابيب، والموارد، وجي آي جي، والبابطين، وسمو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مجموعة إم بي سي، والباحة، والرياض، وكابلات الرياض، والاستثمار؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "5.75%"، و"9.88%".
كما كانت أسهم شركات: الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والموارد، والمنجم؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشرُ الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفِعًا "287.67" نقطة ليقفل عند مستوى "25248.70" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها "24.2" مليون ريال، وبلغت كميةُ الأسهم المتداولة أكثرَ من مليون سهم.