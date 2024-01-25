سوق الأسهم.. التداولات "7.2" مليارات ريال على "318" مليون سهم

وكانت أسهم شركات: أنابيب، والموارد، وجي آي جي، والبابطين، وسمو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مجموعة إم بي سي، والباحة، والرياض، وكابلات الرياض، والاستثمار؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "5.75%"، و"9.88%".