"البحر الأحمر الدولية" تستعد لإنشاء أكثر من 80 ألف م2 من الأراضي الرطبة

ويبدأ النهج المتبع للأراضي الرطبة في معالجة مياه الصرف الصحي، بمرحلة الفحص لإزالة المواد الصلبة, بعد ذلك يتم إرسال النفايات السائلة إلى موقع الأراضي الرطبة الذي تبلغ مساحته أكثر من 80 ألف متر مربع، ويتكون من نباتات البوص - من الأنواع الشائعة للقصب - الذي يعمل على امتصاص العناصر الغذائية والمعادن بشكل طبيعي، بالإضافة إلى معالجة المياه دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية, وبمجرد الانتهاء من عملية المعالجة واستيفاء جميع متطلبات اللوائح الوطنية المفروضة على جودة المياه، يتم نقل مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى المشتل الزراعي التابع لـ"البحر الأحمر الدولية" للاستفادة منه في ري الأشجار والنباتات، حيث يُعد الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن مليون متر مربع, وحتى الآن تمت زراعة أكثر من 5 ملايين شتلة في الموقع لاستخدامها في هندسة وتجميل المناظر الطبيعية في الوجهة، ومن المقرر زراعة 30 مليونًا بحلول عام 2030.