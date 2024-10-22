"إدارة الدين" يقفل طرح أكتوبر 2024 بمبلغ 7.830 مليار ريال سعودي

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 823 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 320 مليوناً لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي.