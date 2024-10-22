"إدارة الدين" يقفل طرح أكتوبر 2024 بمبلغ 7.830 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.830 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات و830 مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 823 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 320 مليوناً لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 2.180 مليار ريال سعودي (مليارين و180 مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.437 مليار (ملياراً.. و437 مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 3.070 مليار (ثلاثة مليارات و70 مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.