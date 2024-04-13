أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية في يدمة

وأوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية تتنوع بين عقود مؤقتة، وعقود من 5 سنوات إلى 25 سنة في أنشطة متعددة، داعية المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".