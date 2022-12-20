تفاهم بين "سابك" وشركتي "أرامكو" و"ساينوبك" لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "نسعى دائمًا إلى استخدام أحدث الابتكارات والتقنيات لتعزيز موقعنا القيادي العالمي في مجال البتروكيماويات؛ حيث يعد هذا المشروع جزءًا مهمًّا من برنامج تحويل السوائل النفطية الخام إلى كيماويات، الذي يأتي ضمن التوجه الوطني الاستراتيجي الهادف لتحقيق التنوع الصناعي والاقتصادي وتعزيز الرخاء الاقتصادي في المملكة".