تفاهم بين "سابك" وشركتي "أرامكو" و"ساينوبك" لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مذكرة تفاهم مع شركة (أرامكو السعودية) وشركة البتروكيماويات الصينية (ساينوبك)؛ لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي القائمة في مدينة ينبع الصناعية.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "نسعى دائمًا إلى استخدام أحدث الابتكارات والتقنيات لتعزيز موقعنا القيادي العالمي في مجال البتروكيماويات؛ حيث يعد هذا المشروع جزءًا مهمًّا من برنامج تحويل السوائل النفطية الخام إلى كيماويات، الذي يأتي ضمن التوجه الوطني الاستراتيجي الهادف لتحقيق التنوع الصناعي والاقتصادي وتعزيز الرخاء الاقتصادي في المملكة".
وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع خطط "سابك" التوسعية الرامية إلى دعم استراتيجية المملكة، لتحويل نحو 4 ملايين برميل يوميًّا من السوائل النفطية الخام إلى كيماويات.